Cristian Bonelli disegna la t-shirt

Tante le iniziative in programma per la Family Run, il grande evento podistico che il 15 giugno animerà Bellaria e che si conferma un ricco contenitore di iniziative. Anche di solidarietà, infatti il ricavato sarà devoluto al progetto che offre accoglienza gratuita ai genitori di neonati prematuri all’ospedale di Rimini. Quest’anno si consolida anche il rapporto con la scuola, a vincere il concorso per disegnare la maglietta dell’evento è stato Cristian Bonelli, studente di 2B delle medie ’Panzini’. Sono aperte le iscrizioni per il Bim Triathlon Olimpico. Per infomrazioni asd.elite.team@gmail.com.