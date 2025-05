Csir, Morolli è la nuova presidente

È Giuseppina Morolli, rappresentante Uil-Csir, il nuovo presidente di Csir, il Consiglio sindacale interregionale Repubblica di San Marino-Emilia Romagna-Marche. È quanto è stato deciso nei giorni scorsi durante l’assemblea generale. Il presidente uscente Tomasetti Daniele della Usl, ha esposto all’assemblea l’attività svolta dallo Csir in quest’ultimo anno. Si è ricordato l’innalzamento della franchigia dalle dichiarazioni dei redditi di quest’anno da 7.500 a 10.000 euro, inoltre tutta l’intensa attività di sensibilizzazione e pungolo nei confronti delle istituzioni per il mancato riconoscimento reciproco delle tutele sociali a partire dai congedi per prestatori di assistenza. La vice presidenza è stata affidata ad Alessandro Stacchini, rappresentante Cdls-Csir. Si è decisa la convocazione del neo ufficio di presidenza per fare il punto della situazione.