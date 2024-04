Cuochi per la stagione: gli hotel offrono l’alloggio

Alcune offerte di lavoro stagionale a Cattolica. L’hotel London cerca cameriera ai piani dal 5 maggio al 20 settembre, ocon rario dalle 7.30 alle 13.30; si offre l’alloggio, inviare il curriculum via mail (info@hotellondoncattolica.it). L’hotel Sorriso, via Dante 109, sta invece cercando un aiuto cuoco con esperienza nella mansione e un cameriere di sala. Per ambedue il contratto stagionale sarà dall’1 giugno al 30 settembre e con orario di lavoro da concordare. La struttura offre l’alloggio solo per il cuoco. Inviare il curriculum tramite mail a info@hotelcattolicamare.it) indicando in oggetto la mansione di interesse.

Infine la tabaccheria Vozza, in via Dante 79, sta cercando un commesso di negozio che abbia esperienza di vendita e gestione della cassa; viene richiesta attitudine alle relazioni col pubblico. Il periodo di assunzione sarà dall’1 giugno al 15 settembre, l’orario di lavoro sarà dalle 14.30 alle 19.30 (no alloggio). Inviare il curriculum alla mail voxer70@libero.it. Tutti gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi.