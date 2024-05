Da Annalisa ad Achille Lauro. Grandi artisti alla corte della Regina

Tanti artisti, musicisti e uno show comico con i campioni della risata per un’estate tutta da vivere all’Arena della Regina di Cattolica. Sono 16 gli appuntamenti imperdibili in un luogo all’aperto, grande polo attrattivo della regione, con un programma che offre anche quest’anno una varietà tale di eventi da intercettare una platea intergenerazionale. Il calendario è stato presentato ieri mattina a Palazzo del Turismo dalla sindaca Franca Foronchi, dal vice sindaco Alessandro Belluzzi, dal titolare della Pulp Concerti Willie Sintucci e dalla dirigente Claudia Rufer. "Cattolica è diventata un punto di riferimento per la musica – dice il titolare di Pulp Concerti, Willie Sintucci –, qui si fanno concerti veri. È uno dei cartelloni più belli di Italia. Arriveremo ai 70mila biglietti venduti. Sono due mesi pieni che confermano Cattolica come unica città nella riviera adriatica che ha puntato sulla musica di qualità e su un pubblico pagante che poi utilizza anche le strutture ricettive, muovendo l’indotto turistico. È un esempio perfetto di un evento che crea co-marketing col territorio che lo ospita. Abbiamo seminato tanto in questi anni. E non a caso quando propongo l’Arena di Cattolica agli artisti, loro sono sempre felici di venire in una città di cui conoscono le capacità a ospitare concerti e grandi manifestazioni". Si parte il 30 giugno con Il Volo . Sabato 6 luglio, nei giorni della Notte Rosa, arriverà una protagonista assoluta della musica italiana Annalisa ’Tutti nel vortice, Outdoor Tour!’. Venerdì 12 luglio sarà la volta di Umberto Tozzi che ha scelto Cattolica come tappa della sua tournée internazionale per i 50 anni di carriera. Un grande ritorno, dopo 10 anni, con i Subsonica che sabato 20 luglio. Spazio a risate e leggerezza mercoledì 24 luglio con Cevoli, Pizzocchi, Giacobazzi. II 26 luglio, torna di nuovo in scena la musica con il rapper Capo Plaza. Invece il giorno dopo l’Arena ospiterà i Pooh. Il 3 agosto arrivano i Ricchi e Poveri mentre martedì 6 luglio ci sarà Antonelli Venditti. Spazio alla dance, mercoledì 7 agosto, con Gabry Ponte mentre il 9 agosto, con ’The Qvc experience tour’ si ballerà con il rap di Gemitaiz .

Tante stelle della musica dance saliranno sul palco il 10 agosto: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che daranno vita a uno show indimenticabile, il Dee Jay Time Celebration”. Appuntamento il 14 agosto con Achille Lauro mentre il 17 agosto il palco sarà per i The Kolors e il 24 per Gigi D’Alessio. A conclusione del cartellone, il 31 agosto, si esibirà Fiorella Mannoia.