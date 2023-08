Da Rossini a Verdi, l’opera protagonista al Parco degli artisti con il coro ’Galli’

Per gli amanti del bel canto sarà una serata da non perdere. Da Rossini a Verdi a Mascagni, il coro lirico ’Galli’ di Rimini questa sera (inizio alle 21) sarà protagonista al Parco degli artisti di Vergiano col Concerto d’opera lirica e non solo. Sul palco ad accompagnare il ’Galli’ ci saranno anche il coro di voci bianche ’Le allegre note’ (diretti da Fabio Pecci) e il pianista Davide Muccioli, mentre direttore e concertatore sarà Marcello Mancini.

Il repertorio della serata sarà molto ricco: saranno proposte arie tratte da opere di Verdi, Rossini, Mascagni e di altri grandi compositori. L’ingresso è a pagamento (il costo è di 10 euro, biglietti su www.liveticket.it), e per chi lo vorrà ci sarà anche la possibilità di cenare al Parco degli artisti, prenotando al n. 3274115353 o al n. 3477917684.