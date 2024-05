Da Veronica Pontis a Guagneli. Ecco la squadra di Tonini

Marcello Tonini, ex direttore dell’Ausl pronto a correre come sindaco alle prossime amministrative a Misano, ieri ha presentato la lista ‘Voltiamo pagina’. Comprende sedici candidati in tutto. Oltre a Veronica Pontis, esperta in comunicazione e marketing, alle scorse elezioni candidata a sindaco dal centrodestra, e a Luigi Guagneli, imprenditore, consigliere comunale uscente eletto con la lista Cecchetto e poi dissociato, ne fanno parte uomini e donne provenienti da più settori.

Si tratta di Valentino Capanna, medico, Giammarco Bacchini, direttore marketing, Matteo Baldini, studente universitario, Thomas Calegari, atleta, Cristian Cravana, commerciante, Fabrizio D’Ambra, odontotecnico, Silvia Morotti, responsabile servizi alle imprese, Marilena Morri, ingegnere, Gianluca Neri, albergatore, Carmen Pacini, dirigente pubblica, Roberto Ruggieri, pescatore, Fulvia Savoretti, fisioterapista, Livia Signorini e Rita Villani, entrambe insegnanti. "Voltiamo pagina – dice Tonini – si propone come lista popolare costruita attorno a persone che, seppur di varia estrazione politica, sociale e culturale, hanno aderito al progetto esclusivamente a titolo personale e con il solo collante che li unisce: agire per il bene di Misano".

"Non ho stretto alleanze con nessuna forza politica, né sottoscritto accordi sottobanco. Sono questi i presupposti migliori per intraprendere, senza condizionamenti, la strada maestra – aggiunge Tonini – . Non abbiamo padroni. Ogni tentativo, che venga da qualsivoglia area politica, di distorcere questa realtà è puramente strumentale". Baricentro del programma sono l’attenzione alle persone, all’ambiente ed alla sostenibilità economica.

Nives Concolino