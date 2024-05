Dal Comune 15mila euro per le nuove imprese

Sono 9 le nuove imprese che riceveranno un contributo di Cattolica. Ovvero artigiani, estetiste, parrucchiere, ristoranti e bar, attività che sono state avviate nel 2023 nel territorio comunale. Il commercio della Regina cresce e questo fa ben sperare anche per il futuro. Gli operatori sono stati ricevuti in sala giunta a Palazzo Mancini, dal vice sindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi con i responsabili delle associazioni di categoria Matteo Fabbri di Cna Cattolica, Giuseppe Barbieri di Adac e Fabio Incandela del Suap. Il bando, destinato alle nuove attività imprenditoriali nel settore dell’artigianato, del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con sede nel territorio comunale, prevedeva uno stanziamento complessivo di 15mila euro. "Le richieste presentate sono state 13 – spiega l’amministrazione comunale – e al termine dell’istruttoria, sono state 9 le aziende ammesse al contributo. L’importo assegnato a ogni attività è stato di circa 1.500 euro". Il vicesindaco Alessandro Belluzzi commenta: "Anche quest’anno abbiamo investito 15mila euro a sostegno di coloro che hanno la volontà e il coraggio di lanciarsi nel mondo del commercio. Una misura che è segno di grande attenzione nei confronti di queste nuove imprese. Quando ci siamo insediati, il contributo era pari a 10mila euro e noi lo abbiamo aumentato fino a 13mila, realizzando un obiettivo che ci eravamo assunti già in campagna elettorale. Lo scorso anno abbiamo investito ulteriori risorse, portando questo contributo a 15mila euro e facendolo diventare un impegno strutturale". Soddisfatte anche le categorie: "È una misura a cui teniamo molto – interviene Matteo Fabbri, responsabile Cna Cattolica – e che mi preme ricordare, nasce da un’idea di Odoardo Gessi, nostro dirigente di Cna, scomparso a gennaio scorso. Riteniamo che questo contributo sia un aiuto importante per le imprese coraggiose che hanno deciso di aprire sul nostro territorio". La Regina ed il suo commercio guardano al futuro con più fiducia.

Luca Pizzagalli