Dal Metromare agli asili nido: solo 800 giorni per finire i lavori

Una volata lunga 800 giorni. È il tempo che divide i cantieri del Comune di Rimini dal 30 giugno del 2026. Entro quella data dovranno essere finite le grandi opere in corso, o in procinto di partire, inserite tra quelle finanziate dai fondi del Pnrr. I lavori sono in corso per la nuova piscina di Viserba e la riqualificazione del parco don Bello, per i tre asili nido Girotondo, Peter Pan e Pollicino, per il Parco del mare tratti 6 e 7, all’Rds stadium per la realizzazione del centro per la danze sportive, e anche per il centro servizi di contrasto alle fragilità in via De Warthema, ormai completato. Più complessa la situazione dell’ex centro sportivo nell’area Ghigi ancora fermo in conferenza dei servizi senza un contratto firmato. La vera corsa sarà quella del Metromare. Entro giugno verranno affidati i lavori. Da quel momento ci saranno due anni per realizzare la tratta tra la stazione e la Fiera che prevede anche due ponti, sul canale del porto e sul Marecchia, e un sottopasso alla Ss16. "Stiamo parlando di un pacchetto di investimenti di oltre 113 milioni che vede l’amministrazione impegnata su tanti fronti – osserva l’assessore Roberta Frisoni – Serve un’accelerazione, ma anche una maggiore flessibilità nell’attuazione dei progetti da parte del governo e dell’Europa". Si spera in una proroga.