Dall’8 aprile attivo il pulmino per il mare

Dall’uovo di Pasqua spunta lo Shuttle mare. Il servizio entrerà in funzione sabato. E sono già 600 gli utenti che hanno scaricato la nuova app per andare al mare, gratis e senza auto.

Con il primo vero ponte di primavera è prevedibile che molti tenteranno di riversarsi al mare in auto, ma alternative ai viali delle Regine non ce ne sono e i parcheggi non sono abbondanti. Così torna lo Shuttle mare che per il momento sarà attivo tutti i sabato, domenica e festivi. Poi, dal 2 giugno fino al 10 settembre la cadenza del servizio sarà giornaliera. Le premesse parlano di 600 persone che hanno già scaricato la nuova app My Start Romagna, attiva per tutti i servizi a chiamata gestiti da Start Romagna e che da quest’anno sostituisce la vecchia applicazione Shotl per la prenotazione del servizio di trasporto a chiamata Shuttle mare che, da sabato e per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini mette gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti. Il servizio sarà attivo per la zona mare compresa tra il porto canale e il bagno 100. Restano invariate le modalità di funzionamento del servizio, cambia solo la piattaforma di prenotazione. Chi vorrà lasciare l’auto a casa, o nei parcheggi scambiatori, per poi raggiungere il mare senza l’assillo del posto da cercare, potrà prenotare la navetta con la app, indicando il punto di partenza e ricevendo indicazione sulla fermata più vicina dove recarsi. Il servizio è gestito da Start Romagna e sarà attivo dalle 9 alle 21 nei prefestivi e festivi. Dal 2 giugno tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 21.