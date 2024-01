Dalla Befana doni per i bambini

Com’è tradizione, anche quest’anno nel giorno dell’Epifania a Riccione puntuale è arrivata la Befana con doni per alcune migliaia di bimbi residenti sul territorio comunale. Complici le previsioni meteorologiche l’evento è stato trasferito al chiuso. Non più in Corso Fratelli Cervi e dintorni, ma nella nuova tensostruttura, accanto alla chiesa di San Martino, messa a disposizione del parroco don Alessio Alasia. La pioggia non ha comunque impedito che la simpatica vecchietta, assieme alle sue numerose ‘colleghe’ con cappelli a punta, attrezzate con scope, gerle e, arrivasse puntuale come sempre.

A distribuire i dolci a tutti sono state le volontarie e i volontari del locale comitato della Croce Rossa. La festa è stata allietata dagli allievi del Riccione Dance Center. In Paese i giovani ballerini hanno portato i ritmi scatenati delle performance estemporanee di hip hop. L’evento, svoltosi in un clima allegro che ha allietato non solo i piccoli, ma anche i genitori, è stato curato del Comitato Riccione Paese e promosso dal Comune in collaborazione con la PalaRiccione. Presenti per l’occasione diversi esponenti della giunta comunale.

ni. co.