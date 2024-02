Dalla ‘squadra’ di Panatta a Luca Argentero

Nel palinsesto primaverile di Riccione non mancano gli appuntamenti di cinema e teatro dedicati allo sport. Il 21 marzo al palazzo del Turismo Federico Buffa sarà protagonista di ‘Due pugni guantati di nero’ in cui ripercorre le vicende degli atleti Tommie Smith, John Carlos e Peter Norman che, sul podio delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, richiamarono l’attenzione internazionale sulla lotta contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. Altro evento il 28 marzo al Cinepalace Giometti, dov’è in programma la proiezione di ‘Una squadra’, versione cinematografica della docuserie di Domenico Procacci per l’occasione ospite in sala. Del film sono protagonisti i quattro campioni di tennis che nel 1976 conquistarono la Coppa Davis: Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. In particolare racconta la trasferta nel Cile di Pinochet al centro di una feroce battaglia politica. Vittoria che, fino allo scorso anno, era rimasta l’unica italiana. Presentata al 39esimo Torino Film Festival in un momento d’oro per l’Italia del tennis con la vittoria della Coppa Davis e il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open, la pellicola approda a Riccione per una proiezione evento in collaborazione con il Comune.

In calendario altre iniziative come il duplice appuntamento per la Festa delle donne. Il primo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità, la sera dell’8 marzo al palazzo del Turismo, nel corso di una kermesse musicale vedrà premiare alcune emblematiche figure femminili di Riccione. Domenica 10 nella Nuova Sala Africa alle 17,30 si terrà invece lo spettacolo teatrale "Santa che voleva solo vivere" di e con re Alfredo Traversa, attore e regista teatrale. Patrocinato dalla stessa commissione, lo spettacolo è promosso dal Punto Giovane. Grande attesa infine per Luca Argentero (nella foto), atteso il 3 giugno a Riccione per la XVII edizione del Festival del Fundraising, che si protrarrà per tre giorni tra palacongressi e palazzo del Turismo. Si tratta del più importante evento per chi si occupa di raccolta fondi in Italia.