Danni alle auto in sosta. La mappa delle zone bersagliate dai vandali: "Servono telecamere"

di Federico Tommasini

Vetri infranti, gomme squarciate e fiancate completamente rovinate dal solco continuo di chiavi passate con spregio lungo tutte le carrozzerie delle auto parcheggiate a bordo strada. E’ uno scenario da sobborgo a stelle e strisce quello che nelle recenti mattine si sono trovati davanti moltissimi residenti di Rimini, soprattutto in zona Costellazioni, dove frequenti raid vandalici hanno preso di mira i veicoli dei cittadini.

Ma chi si è ritrovato ’solo’ la carrozzeria rovinata può considerarsi fortunato, dal momento che in tantissimi, invece, si sono trovati le gomme totalmente squarciate, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi l’indomani per trasportare l’auto in officina. Non si sa nulla degli autori di questi gesti seriali, ma si parla già di veri e propri raid che prendono di mira per lo più una zona ben precisa di Rimini, quella ’Costellazioni’ vicino a via Covignano e compresa tra via Venere e via Castore.

Le prime segnalazioni di un fenomeno frequente e intensificatosi negli episodi negli ultimi giorni, giungono dai post Facebook dei tantissimi residenti del circondario che denunciano di essersi svegliati ripetutamente con delle ‘firme’ indesiderate sulla carrozzeria delle loro automobili. Ma i danneggiamenti non si fermano qui perché oltre agli sfregi agli esterni delle automobili si sono aggiunti appunto anche quelli agli pneumatici delle stesse che vengono bucati, sembra con un cacciavite o con un coltello. Gli abitanti dei condomini e delle case che non hanno la possibilità di proteggere la loro automobile tra le mura di un garage sono allo stremo e hanno lanciato un sos attraverso i social.

"Solo nell’ultimo weekend hanno rigato l’auto di mio figlio e bucato le gomme a quella di mia nuora – racconta una residente di via Venere –. E’ una situazione disastrosa, io credo che siano dei ragazzi gli autori di questi gesti, poi magari mi sbaglio". Sta di fatto che lunedì scorso i parenti della signora hanno dovuto portare i loro veicoli in officina per riparare i danni di un’altra notte di vandalismo tra le vie della zona Costellazioni.

La mappa incriminata però non si ferma soltanto a questa zona, prosegue, tracciando una lunga linea che percorre tutta via Covignano ed una parte di via Saffi, spostandosi poi verso la Grotta Rossa, per la via omonima e quelle dell’Orso e del Lupo e, spostandosi verso il centro, risale sino a Marina Centro, con altri episodi simili andati in scena anche in via Dandolo e limitrofe. Un disagio che si allarga a macchia d’olio, come spiega una negoziante di via Covignano. "I primi danni si sono registrati in questa strada qualche settimana fa, poi sono arrivate ad essere colpite anche altre zone della città". Gli abitanti sono esausti e tra i vari gruppi Facebook adibiti alle varie segnalazioni in città chiedono a gran voce l’installazione di telecamere che puntino sulle strade più bersagliate.