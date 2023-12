Danni ingenti a stadi e palestre. Campi da padel devastati a Cattolica

Strutture pressostatiche ‘esplose’ sotto le raffiche di vento. Quella di ieri è stata una giornata complicata per diversi impianti sportivi in provincia. A Cattolica e Riccione i danni maggiori. A due passi dalla stadio ’Calbi’ della Regina la struttura che copriva due campi da padel è andata letteralmente distrutta. "La struttura pressostatica – spiega Omar Ibidi – è come esplosa, crollando sui campi. Per avere una esatta stima dei danni dobbiamo rimuovere quel che rimane della copertura e verificare le condizioni delle strutture dei campi. Non è una cosa semplice e serve del tempo. Speriamo di poter tornare attivi il prima possibile. Ha tenuto, invece, la copertura del terzo campo". Al ’Calbi’ ieri si è giocato il derby tra Cattolica e Torconca grazie all’intervento immediato per ripristinare le reti di protezione cadute sotto il peso dei rami crollati a terra.

Problemi anche alla tensostruttura che si trova a due passi dallo stadio ’Italo Nicoletti’ a Riccione. Le raffiche hanno divelto i teli lasciando lo scheletro della struttura. Ieri i tecnici hanno svolto i primi sopralluoghi, chiudendo gas e utenze per sicurezza, in attesa di intervenire. Per poter ripristinare la struttura il municipio dovrà intercettare fondi regionali o statali visto l’ammontare dei danni. Disagi anche a Sant’Ermete di Santarcangelo dove il vento ha danneggiato il tendone del campo sportivo, Anche in questo caso si attendono interventi. Pochi disagi a Rimini salvo i problemi la campo di Rivazzurra dove una panchina distrutta dal vento ha costretto le squadre a giocare su un altro campo. Si è salvato il villaggio di Natale sul porto a Rimini. Le strutture hanno tenuto e i disagi sono stati limitati. Ieri il presepe di sabbia ha potuto aprire come da programma.

a.ol.