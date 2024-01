Danzando con i filosofi allo Snaporaz

Il nuovo anno per la stagione teatrale di Cattolica parte con la danza. Oggi al Salone Snaporaz (inizio alle 21) andrà in scena I Greci, gente seria! Come i danzatori. Si tratta dell’ultimo lavoro firmato dalla compagnia Quotidianacom. Cosa succede se un danzatore e un filosofo si incontrano? Cosa accade se a incarnare il filosofo e il danzatore è la stessa persona?

Al centro dello spettacolo c’è l’obbedienza filosofica del corpo e la disobbedienza ballerina della mente. Il corpo, impegnato in coreografie esistenziali, gareggia con la parola, mentre questa rimbalza tra Roberto Scappin e Paola Vannoni, gli ideatori e drammaturghi dello spettacolo. È un’altalena ironica e amara, con le figure in scena che si allineano in una danza sincrona, prima accennata, poi sempre più rigorosa, mentre la mente pensa e il corpo danza. O succede il contrario? Difficile raccapezzarsi. E allora, come dicono gli autori, "ci si rifà ai Greci, gente ritenuta seria". Un gioco di contrasti che sono l’ossatura dello spettacolo: la perizia mascherata da gesto goffo, l’ironia celata dietro i volti neutri e un po’ contriti dei due, la voluta fiacchezza della loro presenza in stridente contrasto con il moto continuo dei corpi. Dopo lo spettacolo di Quotidiana, il prossimo appuntamento allo Snaporaza sarà il 18 gennaio con Al caffè del teatro della compagnia Il dirigibile.