Defibrillatore per le scuole di Dogana

Nel plesso scolastico di Dogana sarà attivo un nuovo defibrillatore. L’installazione è frutto della donazione di Marlù ai reparti di Cardiologia e di Pediatria dell’ospedale di Stato a sostegno del progetto Repubblica Cardioprotetta. Ieri mattina l’inaugurazione con la dottoressa Marina Foscoli, coordinatrice dell’iniziativa e presidente della Società sammarinese di Cardiologia, e i dottori Roberto Bini e Laura Viola, primari di Cardiologia e Pediatria, il segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, la direttrice delle scuole elementari di San Marino, Arianna Scarpellini. "La donazione è per noi un atto doveroso – dice Marta Fabbri, corporate governance Marlù – che si concretizza, non solo in uno strumento utile a proteggere gli alunni, il personale scolastico ma anche la cittadinanza in caso di criticità. Un dispositivo che accresce la cardioprotezione della nostra Repubblica".