D(i)ritti a tavola: l’integrazione si fa ai fornelli

L’integrazione? A Santarcangelo si fa – anche – ai fornelli. Torna D(i)ritti a tavola, con eventi in tutto il territorio comunale. Sarà un viaggio nei quartieri della città con laboratori, momenti di riflessione e scambio interculturale, che vedrà il cibo protagonista. Un progetto finanziato dalla Regione e realizzato con le cooperative sociali Millepiedi e Cento Fiori in collaborazione con la scuola media ’Franchini’ e l’associazione Valmarecchia Solidale. Ci sarà anche un food truck per gustare piatti preparati dai migranti accolti nel centro Sai (Sistema accoglienza e integrazione) insieme ai santarcangiolesi, non mancheranno musica, incontri e tanti altri eventi. "Si tratta di un’iniziativa molto importante, anche alla luce del periodo storico che viviamo in cui ci troviamo – osserva l’assessore Danilo Rinaldi – e che portiamo avanti con le realtà impegnate in prima linea nell’inclusione e nell’integrazione".