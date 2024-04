Dodicenne colpito in pedana: "Esami negativi, sta bene"

"Il ragazzino sta bene, è rimasto in ospedale a Parma solo in osservazione". La buona notizia arriva da Sauro Tontini, segretario della società sportiva Kiai Riccione Cattolica per la quale concorreva il ragazzino di 12 anni nel torneo giovanile che si è disputato domenica a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

Il giovane atleta è sceso sul tatami poco dopo mezzogiorno, ma durante le fasi dell’incontro ha subito un atterramento da parte dell’avversario. "Si è trattato, purtroppo, di un incidente di tappeto. Il ragazzino – prosegue Tontini – ha ricevuto quello che potremmo definire un colpo di frusta visto che nelle fasi dell’incontro la mano del suo avversario gli è rimasta sotto la nuca nel momento dell’atterramento". L’atleta ha riportato un trauma rachide cervicale. Vista anche la giovane età è intervenuto il personale del 118. "Il personale ha svolto le prove di sensibilità su mani e piedi senza che emergessero problemi". In seguito il dodicenne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma "rimanendo cosciente. I genitori mi hanno confermato come dalla Tac non è emerso nulla. E’ stato ovviamente tenuto in osservazione, ma sta bene". Nella giornata di ieri erano previste le dimissioni.