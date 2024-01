Domani ultima replica di ’Tosca’. Tutto esaurito al Galli per l’opera

Ultimo atto domani sera (sipario 21,30) al teatro Galli per la Tosca di Puccini nella versione realizzata dal coro lirico ’Galli’. È già tutto esaurito a teatro per la terza replica del celebre melodramma di ’sangue e delitti’: la prima è andata in scena lunedì 1 gennaio, ieri il bis. Due recite che hanno registrato, oltre al sold out, tanti applausi e apprezzamenti dal pubblico, come segnalano gli organizzatori. La regia dello spettacolo è affidata a Riccardo Canessa, direzione di Massimo Taddia con l’Orchestra sinfonica Terre Verdiane, sul palco anche il coro lirico ’Galli’ di Rimini preparato da Marcello Mancini e il coro a voci bianche Le Allegre Note a cura di Fabio Pecci. Nel ruolo di Tosca c’è il soprano Renata Campanella, mentre il pittore Mario Cavaradossi è interpretato dal tenore Gustavo Porta e il Barone Scarpia da Marzio Grossi, baritono.