Donati 500mila litri d’acqua

Cinquecentomila litri di acqua pulita portati a 1.800 persone colpite da emergenze umanitarie. E’ questa la promessa che Costa Endutainment, società che gestisce Aquafan, Oltremare e Acquario di Cattolica, in collaborazione con Oxfam, movimento globale per la lotta alle disuguaglianze sociali, si impegnano ad onorare. Oggi, nella Giornata mondiale dell’acqua, l’iniziativa diventa ancora più forte e si impegna ad offrire un aiuto concreto a persone, soprattutto donne e bambini, che versano in gravi condizioni rischiando di ammalarsi o addirittura morire a causa dell’uso di acqua sporca.

"Siamo felici di poter contribuire ad aiutare chi vive in situazioni drammatiche – spiega Simona Bondanza di Costa Edutainment – Grazie al supporto di Oxfam raggiungeremo famiglie colpite da crisi umanitarie gravissime, esposte continuamente a malattie ed epidemie". Nei parchi del Gruppo Costa saranno esposti materiali informativi sul progetto e sul tema dell’accessibilità all’acqua pulita.