Donna incinta si ribalta con l’auto

Grande paura per una donna incinta coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina tra Osteria e Sant’Aquilina. L’allarme è scattato attorno alle 11.15. La donna, in stato di gravidanza, stava percorrendo via San Martino in Venti al volante di una Kia Carens. Accidentalmente, per cause non accertate, l’automobilista è finita con una ruota fuori dalla carreggiata. Ha quindi perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, cappottandosi. E’ stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Sul posto è quindi intervenuta a sirene spiegate l’ambulanza del 118, insieme alla polizia oltre ai vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono occupati di liberare la donna dalle lamiere della macchina girata sul fianco. Fortunatamente, la futura mamma non ha riportato ferite o lesioni gravi e se l’è cavata solamente con un bruttissimo spavento. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, che tuttavia non è stata costretta ad operare, oltre ad una gru per poter rimettere in posizione la macchina.

(foto Migliorini)