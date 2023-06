Dopo le polemiche riapre il ponte sul torrente Tavollo

Riapre a senso unico alternato il ponte di via Repubblica-Irma Bandiera, al confine tra Cattolica e Gabicce. A dare l’annuncio, attraverso un post su Facebook, la sindaca della Regina, Franca Foronchi. "Dopo un nuovo sopralluogo con uffici tecnici, direzione lavori, responsabile sicurezza e ditta, abbiamo convenuto che, sussistendo le condizioni di sicurezza, come già annunciato in precedenza" a partire dalle 16 di ieri "il ponte verrà riaperto alla circolazione a senso unico alternato". "Sussisterà – precisa la prima cittadina – il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Successivamente, dopo il 14 giugno, ci sarà il completamento dei lavori, per altri 3-4 giorni. Nel rispetto di dei termini concordati con la ditta finalmente l’opera si avvia al completamento". La sindaca ricorda che "la realizzazione dell’opera si è dimostrata particolarmente complessa, soprattuto per il reperimento dei materiali, ma il cui intervento, ribadiamo, fosse necessario ed indifferibile per la sicurezza di tutti i nostri cittadini e turisti". Nei giorni scorsi il ponte era stato teatro di un flashmob di vari imprenditori del settore del turismo, esasperati dalla lentenzza del cantiere-lumaca sul torrente Tavollo.