Droga sul Metromare, blitz e sequestri dei vigili

La droga viaggia sul Metromare. Droga a bordo dei mezzi, nascosta nelle tasche o negli zainetti dei passeggeri. Droga anche alle fermate, tra i viaggiatori in attesa. Lo stupefacente non è però sfuggito al naso allenatissimo dei canti anti-droga della polizia locale di Riccione. Durante il fine settimana, gli agenti hanno compiuto più di un controllo lungo la linea del Metromare che unisce la Perla Verde a Rimini. I controlli hanno portato al sequestro di quasi un etto di sostanze illegali.

Il tutto si inserisce in un piano più ampio messo in campo dalla polizia locale con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado sulle infrastrutture del servizio di linea del trasporto urbano. Nelle ultime settimane, gli agenti del comando di polizia locale riccionese sono stati impegnati sia nelle strade, per quanto riguarda la gestione della viabilità, ma anche nei parchi, nelle aree verdi e in diverse zone della città, con l’obiettivo – spiega l’amministrazione comunale – di "tenere alta l’attenzione su ogni fenomeno illecito, a prevenzione e contrasto dei fenomeni che suscitano maggiore insicurezza urbana".

Dopo i controlli a bordo dei bus della linea 11, recentemente è toccato anche ai mezzi del Metromare essere passati attentamente al setaccio dai vigili, con l’ausilio del cane poliziotto in dotazione al corpo. Durante i controlli sono state fermate e identificate decine di persone che si trovavano a bordo del Metromare: cinque passeggeri – ventenni italiani e stranieri – che erano saliti a bordo con la droga, sono stati denunciati. Non sono mancati, durante il fine settimana, i posti di blocco nelle strade della Perla Verde. I controlli si sono sviluppati a partire dalle zone più centrali e dall’area del capolinea degli autobus, per poi attenzionare la via Circonvallazione e le strade che conducono alle discoteche in collina: quattro gli automobilisti trovati ubriachi alla guida. Nei loro confronti è scattato il ritiro della patente. Per uno dei conducenti è arrivata anche una denuncia a causa dell’elevato tasso alcolemico registrato.