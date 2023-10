Due milioni per i nuovi voli. Il piano per rilanciare il Fellini

Il piano, presentato l’altro ieri al Ttg, è ambizioso. Aumentare finalmente i voli e i passeggeri al ’Fellini’, potenziando le rotte dal nord Europa, riportando a Rimini i voli da Germania e Francia, aggiungendo nuovi collegamenti diretti da Amsterdam, Barcellona e altre città europee. Il traguardo è arrivare a un milione di passeggeri entro il 2027. Per riuscirci Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto di Miramare, dovrà poter contare – anche – sull’apporto del territorio, a partire da Comune di Rimini e altri enti locali e dai privati.

Il gruppo Ieg giocherà, in questo senso, un ruolo di primo piano. L’ha già dichiarato pubblicamente in più di un’occasione. Alla Fiera di Rimini interessa avere nuovi voli diretti, anche annuali, per poter collegare la città con il resto d’Europa e i grandi aeroporti internazionali, in occasione di fiere e congressi. Il Comune di Rimini farà la sua parte, e sta – da mesi – cercando di coinvolgere anche gli altri enti locali, a partire dalle amministrazioni delle altre località della costa, e San Marino. Perché a beneficiare dei voli, come dimostrato dallo studio a cura della società Aviation Strategy & Marketing, non c’è solo Rimini, ma altri comuni della Riviera e il Titano. Le azioni di co-marketing e promocommercializzazione sulle quali investiranno i vari soggetti coinvolti, serviranno così a sostenere il piano dei voli.

L’obiettivo di Palazzo Garampi, insieme a Ieg e agli altri partner, è arrivare a un investimento pari ad almeno 2 milioni di euro l’anno. L’Apt, l’azienda regionale di promozione turistica, manterrà il suo impegno per il ’Fellini’. Ovvero: un milione di euro all’anno per azioni di co-marketing, per il piano di sviluppo dei voli. Un altro milione arriverà da Ieg, Comune di Rimini e dagli altri soggetti coinvolti. La regia dell’operazione è affidata a Palazzo Garampi e all’Apt, che cercheranno di chiudere gli accordi entro i prossimi mesi. La volontà è garantire le risorse per i voli della stagione 2025. Intanto in questi giorni si lavora anche sul fronte dei russi. Un mercato che è quasi scomparso dalla Riviera dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In questi giorni al Ttg ci sono stati diversi incontri coi tour operator, per recuperare quote del mercato russo. Si spera di riportare alcuni voli già dal prossimo anno.