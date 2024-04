Due tecnici specializzati per cantieri e cave

A San Leo impresa con cantieri e cave in Romagna cerca due nuovi collaboratori. La prima selezione riguarda un addetto all’impianto che si dovrà occupare principalmente della gestione degli impianti di produzione. La persona si dovrà occupare anche della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e mezzi. Si richiede diploma meccanico o di perito elettronico, patente C, buon utilizzo sistemi informatici, attestato per macchine movimento cantiere e muletto. Contratto da concordare. Assunzione a tempo pieno (dalle 7.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17). Si cerca anche un tecnologo dei materiali da adibire alle prove di laboratorio all’interno dei centri di produzione e sui cantieri. Si richiede diploma di geometra, perito chimico o laurea in geologia; buona conoscenza Pc, patente B, disponibilità anche al lavoro notturno nei fine settimana (in maniera occasionale); orario full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 con contratto da valutare in fase di colloquio. Annunci per ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.