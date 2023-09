Ecco i dominatori dell’acqua

Arriva a Cattolica "Dominate The Water": un evento, creato dal campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri (in foto), che abbraccia la passione per il nuoto di fondo e la responsabilità di preservare l’ambiente e l’ecosistema marino. Domani, alle 11 la spiaggia libera di Piazza Tramonto sarà lo scenario di una sfida unica, che unirà la forza degli atleti e la bellezza del mare, in una gara di nuoto di fondo davvero entusiasmante. Si nuoterà per circa 1 miglio nello specchio di mare davanti alla spiaggia di Cattolica dall’area portocanale Tavollo al portocanale Ventena e ritorno. "Per cui si ringrazia il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed del Comune – spiegano i promotori – che hanno permesso di veicolare i valori e i concetti della "Sport Valley" arricchendoli di un nuovo ed entusiasmante evento internazionale. In occasione di questa tappa, DTW ha deciso di devolvere integralmente le iscrizioni in favore delle popolazioni alluvionate". Si tratterà della prima tappa di una manifestazione che avrà anche un ritorno promozionale e mediatico a livello nazionale per tutta la costa e per Cattolica naturalmente.