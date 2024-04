"Energia, occhio alle bollette pazze". Segnalazioni anche in Riviera

"Ci costituiremo ad adiuvandum nel procedimento dell’Agcm, intervenuta prontamente per tutelare i cittadini dallo strapotere delle aziende, che con l’abolizione del mercato tutelato hanno dato libero sfogo a tutte le loro fantasie e velleità speculative". Lo annuncia Federconsumatori Rimini, presieduta da Graziano Urbinati (nella foto), dopo che l’Autorità di mercato ha avviato un procedimento nei confronti di Enel Energia, dopo le ripetute segnalazioni di ’bollette pazze’ giunte da tutta Italia, Rimini compresa. L’Agcm ora dovrà "accertare e sanzionare opportunamente le inaccettabili condotte della società che, secondo le accuse, avrebbe messo in atto pratiche commerciali scorrette e aggressive".

Sono oltre 600 le denunce pervenute all’Autorità, lamentando di come la società abbia emesso, "in occasione dei cicli di fatturazione relativi al quadrimestre ottobre 2023-gennaio 2024, bollette recanti un significativo incremento del prezzo delle forniture di gas e di energia elettrica rispetto alle bollette riferite allo stesso arco temporale nell’anno precedente", riporta Agcm. Decine di utenti di Enel Energia si sono rivolti agli sportelli di Federconsumatori Rimini. "Definirli rincari è quasi un eufemismo: gli importi delle bollette risultano quadruplicati o quintuplicati. E tanti cittadini dichiarano di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva, in forma scritta, dalla società".