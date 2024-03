Entrano in funzione i parcometri nella zona turistica

Nel fine settimana oltre all’orologio con l’entrata in vigore dell’ora legale nella notte tra sabato e domenica, bisognerà guardare anche all’orario del parcometro. Entrano infatti in funzione i parcometri in tutta la zona turistica della città da sabato. Da piazzale Allende a nord a piazzale Marinai d’Italia a sud si pagherà la sosta sulle strisce blu. I parcometri rimarranno in funzione fino al 30 di settembre. In tutta la città sarà possibile pagare la sosta con monete e app degli smartphone (Easy park, Money e Telepass), mentre su una trentina di parcometri può essere impiegata anche la carta bancomat. Tutti i parcheggi entreranno in funzione, compreso il Volta, in zona orto, dove sono già stati affittati 300 posti stagionali attraverso gli abbonamenti che come ogni anno vedono gli albergatori assicurarsi posti auto per i propri clienti.