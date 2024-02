Entrano in servizio due nuovi vigili

Due nuovi vigili per il comando di Riccione. Il bando aperto dal Comune nell’ottobre scorso ha visto arrivare in municipio 109 domande, ridotte a 106 quando sono stati verificati i requisiti. A quel punto sono partite le selezioni con le prove scritta e orale. Gli esami hanno provocato un taglio netto dei pretendenti tanto che infine la graduatoria stilata dalla commissione ne contava appena 7. In sette si sono giocati un posto alla municipale. Una volta certificati i voti e stilata la graduatoria, il Comune ha deciso di assumerne due fin da ora, anticipando dunque le assunzioni stagionali che avvengono di solito nel periodo di primavera. Si tratta di assunzioni a tempo.