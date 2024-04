Ermeti e Peraboni confermati al comando

È stato confermato alla guida di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti (foto), eletto presidente dall’assemblea degli azionisti dopo aver sin qui traghettato la società di organizzazione di eventi fieristici quotata alla Borsa di Milano. Il nuovo consiglio d’amministrazione, in carica per tre anni, ha confermato anche Corrado Peraboni quale amministratore delegato. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2023 che ha chiuso con un utile pari a 14.160.861 euro, ricavi pari a 212,4 milioni, un margine operativo lordo ‘adjusted’ pari a 49,5 milioni e un risultato netto pari a 13,3 milioni. A far correre i conti dello scorso anno sono state le diverse kermesse: da TTG, Sigep, Mir e Beer&Food attraction, cresciute del 20% nel giro di un’edizione a Ecomondo (+15%) e T-Gold (+5%) fino a Key che ha registrato un ioncremento del 41%.