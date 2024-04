Escort e protettore pizzicati in auto. Denunciati ed espulsi dal Titano

Una donna con duecento euro in tasca ricevuti dopo la prestazione sessuale e il suo accompagnatore ad aspettarla in auto con un manganello estensibile in ferro. Sono stati denunciati per i reati di prostituzione e introduzione di armi, ed espulsi da San Marino, una cittadina rumena e un italiano, entrambi di 29 anni. A insospettire gli agenti della sezione operativa di Dogana della Guardia di Rocca sono stati proprio i movimenti dell’auto sulla quale i due hanno raggiunto la Repubblica. Auto dalla quale, nella piazza di uno dei Castelli del Titano, è scesa la donna che aveva appuntamento con un cliente. L’uomo è rimasto ad aspettarla seduto al volante di quell’auto dalla quale poi, durante il controllo delle forze dell’ordine, è spuntato un manganello in ferro. I due sono stati portati al comando per chiarire i motivi della loro presenza a San Marino. La donna ha dichiarato di essere una escort e l’uomo che quell’arma serviva proprio a proteggerla durante il ’lavoro’. Gli agenti hanno anche sequestrato i circa 200 euro ricevuti dalla giovane per la prestazione. Nei giorni precedente la sezione operativa della Guardia di Rocca aveva anche eseguito tutta una serie di altri interventi, tra cui uno per violenza di genere, denunciando tre cittadini stranieri, tutti poi allontanati dal territorio perché con precedenti penali.