Esperienza ed empatia per trovare lavoro

È meglio essere laureati o avere empatia? Il 18 gennaio nell’ambito del progetto ’Orientamento Romagna al L@voro’ abbiamo incontrato il dottor Drudi che ha tenuto una lezione su soft skills e hard skills. Ci ha spiegato in cosa consistano questi due tipi di abilità e per comprenderle meglio non ha esitato a raccontare alcune esperienze personali divertenti. L’esperto si occupa anche di reclutamento del personale per le aziende e ogni giorno deve individuare soft e hard skills nei suoi candidati per soddisfare le richieste dei datori di lavoro. Un giorno un albergatore necessitava di un cameriere ma dopo poche settimane ne cercava un altro perché il primo litigava con tutti, non era empatico e socievole. Empatia e socievolezza sono soft skills, mentre l’esperienza è una hard skill. Le hard skills sono certificabili e si imparano a scuola, mentre le soft skills, sono doti naturali o che si apprendono maturando. Secondo me essere laureati serve a poco se non si hanno le giuste soft skills. Avere un buon rapporto con le persone è più importante di sofisticate hard skills.

D. Fraulini II A