Estate sicura con i rinforzi La Riviera arruola 330 divise Guardie giurate in spiaggia

Arrivano i nostri. E stavolta si fa sul serio. La conferma arriva direttamente dalla Prefettura di Rimini: saranno circa 330 le donne e gli uomini in divisa, tra carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza assegnati alla provincia di Rimini per la stagione estiva, per dare man forte ai colleghi già in servizio ed aiutarli così a ’blindare’ la Riviera nei mesi più caldi. Erano state 285 le unità assegnate l’anno scorso dal Ministero dell’Interni. Più rinforzi in arrivo quindi per la provincia di Rimini, per offrire una risposta ancora più efficace alle esigenze di sicurezza di un territorio che, in estate, vede ‘esplodere’ le presenze turistiche, con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista dell’ordine pubblico. "Già a partire dall’ultima settimana di maggio e fino a metà settembre, quindi con periodo maggiore rispetto ai precedenti anni, saranno operanti i primi arrivi", spiega in una nota la Prefettura. Ma il ‘grosso’ del contingente entrerà invece in servizio "nei mesi di luglio e di agosto". "Non mancheranno gli affiancamenti di ulteriori unità – aggiunge la Prefettura – soprattutto di natura specialistica" in occasione dei grandi eventi. Tra queste, il reparto pevenzione crimine della polizia, le squadre di intervento operativo dei carabinieri e i reparti di controllo economico delle Fiamme Gialle. Confermate, prosegue la Prefettura, "le stesse unità attribuite lo scorso anno alla polizia stradale e a quella ferroviaria, che intensificheranno le attività" per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi turistici. Riflettori puntati anche sull’arenile: il consorzio ‘Piacere spiaggia Rimini’ assicurerà un servizio di vigilanza notturna dalle 23 alle 6, con guardie a bordo di quad tra giugno e agosto. L’assegnazione del contingente di rinforzi per l’estate fa seguito all’appello che i 27 sindaci della provincia avevano rivolto al ministro dell’Interno, Matteo Piantendosi, chiedendo di "rendere permanenti i presidi estivi e le risorse assegnate". Richiesta ribadita anche dalle organizzazioni sindacali, come il Sap: "Nei prossimi anni andranno in pensione circa 80 operatori e si rende necessario mantenere alta l’attenzione per evitare la diminuzione di personale sul territorio".