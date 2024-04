Europei di ginnastica: "La kermesse farà bene anche al nostro turismo. Attese 15mila presenze"

C’è chi sta allestendo le pedane di gara, chi porta in cima alle gradinate i seggiolini per gli spettatori o ancora chi invece dà indicazioni ai vari operai al lavoro. Il clima è febbrile, di quelli che si respirano appena prima di un evento che si attende da tanto tempo. Per gli organizzatori e lo staff dei campionati Europei di ginnastica artistica è proprio così. L’attesa è quasi finita, si stanno ultimando i preparativi in Fiera prima delle gare maschili di mercoledì. E per l’appuntamento quest’anno toccherà proprio a Rimini ospitare le competizioni, nel padiglione A7-C7 (ingresso Ovest). Le delegazioni e gli atleti stanno già arrivando in città da ogni parte d’Europa e a breve inizieranno ad allenarsi. All’appello rispondono tutti i maggiori paesi del vecchio Continente, ad eccezione solo di Russia e Bielorussia, per un totale di trentanove nazionali pronte a sfidarsi nelle diverse specialità della ginnastica artistica.

La peculiarità dell’edizione di Rimini è che la fiera sarà letteralmente cuore pulsante dell’evento, diventando un grandissimo villaggio che si occuperà a 360 gradi dei bisogni degli atleti. Dall’allenamento alla preparazione prima della gara, fino ai pranzi e alle cene: tutto all’interno del complesso fieristico. La gara si svolgerà nel padiglione centrale, sotto gli occhi di 4.600 spettatori e 90 tra giornalisti e addetti stampa internazionali. I partecipanti alle categorie senior e junior sono circa 400 e il compito di giudicarli sarà affidato a 90 esperti internazionali.

Non solo sport, ma anche un grande ritorno turistico per Rimini: sono attese infatti 15mila presenze totali. "Rimini è entusiasta di diventare la casa della ginnastica artistica per le prossime due settimane – esordisce così l’assessore allo Sport Michele Lari –. La nostra città è pronta ad ospitare gli Europei, confermando quanto Rimini possa essere una piattaforma ideale per l’organizzazione di eventi di tale livello". I campionati Europei di ginnastica artistica inizieranno il 24 aprile per la categoria maschile e termineranno domenica prossima. Per la categoria femminile invece si dovrà attendere fino al 2 maggio, le finali sono fissate per il 5. I biglietti e gli abbonamenti sono ancora disponibili online.