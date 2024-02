Eventi sportivi sulla spiaggia del Marano a partire dalla metà settembre. A lavorare sottotraccia sarebbe il Comune assieme a Costa Hotels e Promhotels. Nella programmazione delle manifestazioni turistiche c’è un buco. Gli albergatori lo dicono da anni ormai: dalla seconda metà di settembre cala il silenzio e tenere aperto aperto diventa un problema. Altri, basti guardare alla vicina Misano, investendo in manifestazioni nel mese di settembre hanno spostato le chiusure delle attività a fine mese guadagnando in presenze turistiche, nonostante le difficoltà portate dall’alluvione di maggio e un mese di agosto che non brilla più come un tempo. Se ci mettiamo anche il cambiamento climatico che sta regalando autunni a dir poco primaverili, ecco che in municipio sentono la necessità di investire in manifestazioni che allunghino la stagione e sfruttino la spiaggia. L’area del Marane rappresenta un contenitore soprattutto oggi che il Comune è tornato in possesso della ex colonia Reggiana e dell’area di spiaggia in cui insiste. L’azione che stanno portando avanti Costa Hotels e Promhotels fa pensare anche alla necessità che la città manifesta da tempo, quella di costituire una Dmo, ovvero un soggetto che mette assieme Comune e privati per la promo-commercializzazione del territorio. Considerando i cinque comuni costieri, Riccione è l’unico a non avere un soggetto di questo tipo.