Ex questura, c’è l’accordo. Area commerciale ridotta

Lo sblocco dell’impasse sul progetto di riqualificazione dell’ex (mancata) questura di via Ugo Bassi si basa su due pilastri: da un lato il ’dimagrimento’ importante di superficie comemrciale dell’area interna. Da sempre lo scoglio sul quale è naufragato il progetto Rimini Life. L’ipotesi di accordo tra proprietà (Asi, Arimini Sviluppo Immobiliare) e Comune vedrebbe una riduzione della superficie interna da 4.500 metri quadri (per magazzini, logistica, frigo, preparazione carne ecc.) che Asi chiede dall’inizio, a circa 3.200-3.500 metri quadri (restano confermati i 1.500 metri quadri di superficie di vendita).

L’altro pilastro dell’accordo è la cessione a titolo gratuito di 17.600 metri quadri di superficie: in pratica tutto il lotto salvo gli spazi commerciali, il totale è 23.773 metri quadri. Nella proposta di donazione a titolo gratuito - fatta pochi mesi fa da Asi, non ancora formalizzata - sono comprese aree verdi e parcheggi. Questi ultimi tornerebbero molto utili al Comune per sostenere il progetto di nuovo stadio, vicino alla questura, da sempre carente di stalli. Insomma, un compromesso che farebbe tutti felici. E consentirebb e da subito l’attesa "demolizione dell’ecomostro" di via Ugo Bassi, come ha detto di recente lo stesso sindaco Jamil Sadevholvaad nella riunione di maggioranza consiliare.

All’ingresso del supermercato comparirà il marchio Esselunga? Asi si limita a ricordare di aver "sottoscritto con la società Talea Immobiliare un preliminare d’acquisto per una porzione dell’area ex questura. Si tratta, come c’è scritto chiaramente nel documento, di un accordo subordinato alla possibilità di realizzare una medio-piccola struttura di vendita di 1.500 mq..." Asi smentisce da sempre "qualsiasi accostamento con un brand commerciale. L’interesse di Asi è quello di riqualificare un ambito e di ricercare società immobiliari che possano divenire partners affidabili per centrare l’obiettivo".

Va detto che Talea Immobiliare avrà facoltà di stipulare accordi per la gestione dell’area commerciale con qualsiasi brand nazionale, Esselunga compresa.

Mario Gradara