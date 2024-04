Ezio Mauro e la Liberazione

Ezio Mauro e ‘La caduta’. Il giornalista sarà in piazzale Ceccarini la sera del 25 aprile alle 21, in occasione della festa della Liberazione. ‘La caduta. Cronache della fine del fascismo’ sarà una conferenza scenica tratta dall’omonimo libro di Mauro. Uno dopo l’altro verranno rappresentati otto quadri che ripercorrono i mesi del 1943, tra la caduta di Mussolini e la nascita della Repubblica di Salò. Un passaggio che avvenne in un Paese ormai in bilico tra il suo passato e un futuro da costruire. Mauro racconterà la svolta dell’Italia come se fosse un cronista di quegli avvenimenti.