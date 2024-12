Fa shopping con carta rubata. Finisce in manette

È finito in manette per l’accusa di resistenza il 18enne marocchino arrestato martedì dalla polizia municipale, il quale è poi stato anche scoperto in possesso di una carta di credito rubata a un cittadino di Riccione, utilizzata da poco per fare shopping natalizio. Il giovane, infatti, era stato notato da una pattuglia della polizia locale in zona stazione. Il 18enne è stato così sottoposto a controllo e si è rifiutato di presentare i propri documenti, arrivando ad aggredire i vigili per fuggire. Una volta bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso della carta di credito di un’altra persona. Dopo attento controllo è risultato che il 18enne l’avesse utilizzata poco prima per fare alcuni acquisti. Arrestato, il giovane è stato ieri processato per direttissima. Difeso dall’avvocato Montebelli, il 18enne marocchino ha patteggiato 1 anno e 10 mesi.