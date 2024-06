Falsa partenza in consiglio: "Solo 9 persone in sala"

’Obiettivo San Clemente’, gruppo politico all’opposizione nella prima legislatura di Mirna Cecchini, attacca la maggioranza dopo l’insediamento del consiglio comunale. "Da sempre alla prima seduta dei neo eletti consiglieri comunali e contestuale giuramento del sindaco la sala consigliare a fatica conteneva i numerosi cittadini presenti – scrive ’Obiettivo San Clemente’ –. Ma qualche sera fa, dopo la tornata elettorale dell’ 8 e 9 giugno scorso, siamo andati come sempre pure noi ad assistere alla seduta comunale e con grande stupore in sala si contavano 9 persone appena. Significativo ed eloquente un tale risultato di partecipazione per una neo amministrazione dalla quale davvero pochi si sentono coinvolti".

Poi l’attacco politico entra nel dettaglio:"Ne è stata conferma anche l’assegnazione delle deleghe ai vari assessori. Infatti, oltre alla riconferma del sindaco, medesimi vice ed assessore esterno della precedente giunta. Ma non è finita, tutte le deleghe che i tre sommavano nella precedente legislatura, con piccoli aggiustamenti, sono di nuovo in capo a loro e ai restanti briciole. Infine la lista unica formata da PD e M5S ha festeggiato divulgando come un bel risultato il 53% dei consensi. Ma il dato si riferisce ai soli, pochi, cittadini che hanno votato".

Luca Pizzagalli