Farmaci self-service e 24 ore su 24

Un nuovo distributore di farmaci self-service aperto 24 ore su 24, per la farmacia di Città di San Marino. Qualche mese fa era stato annunciato dall’Istituto per la sicurezza sociale, lunedì partiranno i lavori per la sua realizzazione. Infatti, sarà presto installata la nuova apparecchiatura che permette anche un servizio di tele-assistenza con i farmacisti dell’Istituto per la sicurezza sociale. Si potranno ritirare, giorno e notte, medicinali senza obbligo di ricetta ma che richiedono comunque l’intervento di un farmacista. "Si tratta di un’apparecchiatura innovativa – spiegano dall’Istituto sammarinese – capace di ospitare fino a 70 prodotti diversi, dotata di menù multilingue e di un monitor con collegamento video al farmacista di turno con reperibilità". Quest’ultima funzionalità permette un servizio continuativo, garantito 7 giorni su 7 e indipendente dagli orari di apertura dell’esercizio commerciale di Città. Per consentire l’installazione del nuovo distributore di farmaci e i conseguenti lavori di muratura e collegamento informatico, la farmacia di Città di San Marino, che si trova in via Donna Felicissima, rimarrà chiusa proprio da lunedì, giorno in cui inizierà l’installazione dell’apparecchiatura, e fino a domenica della prossima settimana, con riapertura delle attività della farmacia prevista per la mattina di lunedì 13 novembre. "Un primo passo verso l’automazione – sottolineano dall’Iss – anche in campo farmaceutico, grazie alla funzionalità legata al teleconsulto, particolarità presente in pochissimi distributori di farmaci installati anche nel vicino territorio italiano.

Un servizio molto utile non solo per i residenti, ma anche per i tanti turisti del centro storico. L’Istituto sammarinese coglie l’occasione "per ringraziare l’Azienda di Stato per i Lavori pubblici, le maestranze e in particolare la Commissione monumenti, per il supporto e la collaborazione dimostrata in questi mesi". Durante il periodo di chiusura della farmacia di Città, "si potrà usufruire – spiegano dall’Iss alla cittadinanza – della vicina farmacia di Borgo Maggiore o della farmacia di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno".