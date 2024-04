Federalberghi, nuovo direttivo

Aia Federalberghi, lo scorso 9 aprile, ha eletto il nuovo direttivo. Due le new entry: Chiara Rinaldi e Martina Villa. Gli altri componenti vengono confermati: si tratta per Igea Marina di Sandro Giorgetti, Graziano Gasperini, Simona Pagliarani (presidente uscente), Andrea Onori, Fabrizio Agostini, Chiara Rinaldi, Emanuele Ronchi, Gabriele Rubinetti. Per Bellaria Emanuele Campana (il più votato) presidente in pectore, al voto nei prossimi giorni), Riccardo Della Motta, Danilo Foschi, Luana Giorgetti, Cristian Gori, Umberto Morri.