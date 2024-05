Filmati anni 50 messi in Archivio

Dodici pellicole in 16 mm girate fra gli anni 50 e 70, insieme a quasi cento filmati in Super 8 per un totale di 1.170 minuti di video, fanno ora parte dell’Archivio Multimediale delle Memorie sammarinesi, curato dall’Università di San Marino e completato da una sezione dedicata ai testi con racconti sportivi, legati all’emigrazione e non solo. A circa un anno e mezzo dal primo appello nel quale è stata richiesta la collaborazione di chiunque per raccogliere il materiale, lunedì prossimo (alle 17 nella sede dell’università, ex Tribunale) l’ateneo del Titano offrirà una prima presentazione del lavoro fatto con un evento pubblico nel quale verranno proiettati filmati e lette testimonianze scritte, facendo inoltre il punto sulle attività e le prospettive di un progetto strettamente legato al territorio e alla comunità.