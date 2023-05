Forti piogge nella mattinata, poi caleranno

Previsioni tragicamente rispettate. E l’allerta meteo non è finita. "Anche oggi – conferma Pier Luigi Randi, meterologo e presidente di Ampro (l’associazione nazionale dei meteorologi professionisti, ndr) – si annunciano forti piogge, soprattutto al mattino". Dati al mano, "ci aspettano ancora precipitazioni intense, simili a quelle di ieri. Poi si attenueranno a partire dal primo pomeriggio". Pure domani "dovrebbe piovere, ma decisamente con meno intensità".

Fin qui le previsioni. Per quanto riguarda la pioggia caduta ieri, "sono stati raggiunti livelli altissimi, come era stato previsto – continua Randi – Una delle zone più colpite è stata quella tra Riccione e Cattolica, dove sono caduti oltre 100 millimetri. Piogge consistenti anche in Valconca e in Valmarecchia, con precipitazioni tra i 70 e i 100 millimetri e picchi di oltre 120 millimetri, com’è accaduto a Sant’Agata Feltria". A Rimini è andata un po’ meglio (si fa per dire): "In città sono caduti poco meno di 60 millimetri, ma nelle zone collinari si è arrivati anche a 90 o 100 millimetri".