Fugge con la cassa in mano. Ladro arrestato in viale Tripoli

Due arresti a pochissima distanza l’uno dall’altro, sono quelli compiuti dai carabinieri della compagnia di Rimini giovedì pomeriggio, quando per prima è stato arrestato un 33enne senegalese colto in flagranza di reato di furto aggravato ai danni di una parafarmacia di via Tripoli. Lì dove il 33enne è stato notato allontanarsi dalla farmacia con in braccio il registratore di cassa, contenente 300 euro. L’extracomunitario, cercando di evitare l’identificazione da parte dei militari sopraggiunti e per tenersi la refurtiva, ha anche resistito ai carabinieri: spinti e malmenati dall’uomo. Al termine delle operazioni comunque il 33enne è stato bloccato e il bottino recuperato. Il senegalese è stato dunque arrestato e processato ieri mattina per direttissima, al termine della quale il giudice ha confermato il carcere in ragione dei numerosi precedenti.

Processato per direttissima, ma non trattenuto perché incensurato, anche un 35enne disoccupato e residente in provincia, colto sempre dai carabinieri di Rimini in flagranza di reato di tentato furto aggravato, in questo caso ai danni di un panificio in zona Flaminio. L’uomo è stato infatti sorpreso mentre cercava di intrufolarsi nell’attività dopo averne forzato la finestra. Il 35enne tuttavia non è riuscito nel suo intento grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, che ne hanno impedito il furto e lo hanno arrestato appunto per l’accusa di tentato furto aggravato.