Galeazzi, giro del mondo con la racchetta

Con le sue storie, vita cittadina, curiosità, eventi e personaggi di grido che approdano in città, sabato il Resto del Carlino torna in edicola con l’inserto Vivere Riccione, in omaggio per i lettori. In copertina le novità del rinnovato mondo della notte, a partire dall’apertura, il 2 giugno, dello Space, gioiello di Giuseppe Cipriani, Massimiliano Ferruzzi e Giuseppe Rampini. Nato sulle ceneri del Musica, già Prince, darà seguito al mito del progenitore, lo Space Ibiza, su idea di Pepe Rosello, consulente, nonché proprietario del marchio, che sull’isola ha fatto storia; la direzione artistica è di Fabrizio De Meis. Si torna a parlare anche del Pascià per il quale si profila una rinascita. Acquistato dall’imprenditore riccionese Stefano Rossi dovrà essere prima ristrutturato. Poi il Cocoricò, icona della nightlife, col suo ricchissimo palinsesto di serate con ospiti di fama mondiale, compreso Victoria dei Måneskin, e l’apertura del museo discografico. Spazio pure a Roberto Vecchioni che, dopo anni, il 24 aprile torna in concerto a Riccione. Il personaggio di questo numero è invece il riccionese Federico Galeazzi, punta di diamante del beach tennis a livello mondiale. Si tornerà poi a parlare del porto, degli eventi che accompagneranno gli ospiti fino a maggio e, come sempre, non mancheranno le news del Palacongressi.