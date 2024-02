Gara di auto a energia solare

Ogni anno in Australia si svolge un’importante competizione tra auto a energia solare: la Bridgestone World Solar Challenge. Nel 2023 ha partecipato anche il gruppo siracusano ’Futuro solare’ con l’automobile Archimede 2.0. Il team nazionale ci lascia un’impronta positiva di speranza per un futuro migliore. A tutti gli studenti amanti anche di tecnologia offre l’occasione per conoscere le tecnologie che saranno importantissime domani.

Beatrice Marchi,

Kejsi Lika,

Perla Guglielmi,

Luca Gambetti,

Andrea Esposito III A