"Gettoni da consiglieri: li doneremo tutti agli alluvionati"

"Devolveremo tutti i gettoni di presenza del nostro gruppo consiliare da oggi sino al termine del mandato elettorale, che scade nel 2024". Lo annunciano i quattro consiglieri della Lista Bucci sindaco, che annuncia un ordine del giorno per destinare gli emulumenti alle popolazioni colpite dalla tragedia. "Forse un piccolo gesto, per noi però molto significativo – spiegano da Lbs – in quanto i consiglieri comunali sono espressioni della sovranità popolare e rappresentano quindi tutta la cittadinanza

Premettendo che, giustamente, non abbiamo inteso vincolare nessuno dei colleghi consiglieri ed abbiamo lasciato alla loro libera decisione il destinare o meno a questa iniziativa i loro gettoni di presenza, sarebbe veramente bello che tutti loro vi aderissero, al di là di ogni distinzione di partito o di schieramento politico, di maggioranza o di opposizione".