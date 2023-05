Giornata del caregiver nelle Cra Aderisce anche l’amministrazione

Anche il Comune di San Giovanni in Marignano aderisce al Caregiver Day, quest’oggi, alle ore 16 nel giardino della Casa Residenza Anziani a San Giovanni in Marignano, in via Montalbano 165. Insieme ai nonni della struttura e alle loro famiglie, ai ragazzi di Davide Pacassoni odv, ad Alternoteca e ad altre realtà del territorio, è in programma un pomeriggio di esperienze, racconti, danza, abbracci e cura. Il pomeriggio permetterà ai presenti di raccontarsi e condividere cosa significhi "Prendersi cura" insieme, nelle comunità, attraverso mezzi e modalità che possano coinvolgere ed abbracciare tutti. Sarà presente l’Assessore ai Servizi Sociali Michela Bertuccioli. Il Caregiver Day è nato per valorizzare l’impegno quotidiano di tutti i caregiver familiari della comunità e per creare uno spazio per far conoscere i servizi che Ausl, enti locali, cooperative sociali e associazioni di volontariato sono in grado di offrire per le persone che ricoprono questo ruolo.