Giornata mondiale dell’autismo. Diagnosi precoce e aiuto : "Più di 700 casi presi in carico"

Spazio Meraki, Moon, Un’estate speciale. Tutti progetti nei quali, 365 giorni all’anno, operatori e volontari fanno squadra per supportare le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. "Negli ultimi 11 anni – spiega l’assessore alla Protezione sociale del comune di Rimini, Kristian Gianfreda nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – abbiamo assistito a un incremento nelle prese in carico di persone con disturbi dello spettro autistico, che ora superano le 700 unità. Un dato che da una parte riflette una diffusione della diagnosi precoce e, allo stesso tempo, la responsabilità del pubblico di intensificare gli sforzi per garantire servizi adeguati e supporti efficaci affinché le famiglie coinvolte non siano lasciate sole ma possano fare affidamento a una rete di sostegno". Un impegno che diventa concreto nei progetti pensati perché ogni cittadino sia messo realmente nelle condizioni per poter esprimere le proprie potenzialità ed essere protagonista attivo della vita sociale ed economica locale, senza essere lasciato ai margini. Nella scuola e nel lavoro. "Ogni diversità, limite o fragilità possono diventare un peso insopportabile per la persona, per la famiglia e per la società – dice l’assessore – oppure possono diventare una risorsa, uno sguardo nuovo. Un traguardo che è possibile raggiungere solo se si lavora assieme con una visione unica". E ieri, nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, un gruppo di 40 persone dell’associazione Rimini Autismo ha visitato i due parchi divertimento Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione.