Giornata storta per i biancorossi: la Triestina ne fa cinque

Giornata storta per gli Under 17 di serie C del Rimini che davanti al pubblico amico hanno perso lo scontro diretto nella parte bassa della classifica contro la Triestina (5-0). Rimini: Di Ghionno (1’ st Ripari), Petrini (1’ st Battisodo), Drudi, Magi (10’ st Casadei), Fiordalisi, Bizzarri, Gambini, Lepri (1’ st Brolli), Toni, Conti, Aruta (1’ st Imola). All.: Pieri. Niente punti anche per la San Marino Academy che ha ceduto di misura alla Virtus Verona (2-1). San Marino: Casadei; Forcellini (55’ Battistoni), Bindi (75’ A. Baldacci), Manzi, Marani, Bugli, Mularoni (70’ Giorgi), Pasolini (75’ Zavoli), Protti, Dell’Amore, F. Valentini. All.: Bonesso.

Under 17 Serie C. Girone B (15ª giornata): Rimini-Triestina 0-5, Lumezzane-Padova 2-1, Legnago-Trento 2-2, Spal-Vicenza 2-0, Fiorenzuola-Albinoleffe 0-2, Arzignano-Cesena 1-1, San Marino Academy-Virtus Verona 1-2. A riposo il Mantova.

Classifica: Spal 37; Cesena 33; Vicenza 32; Albinoleffe 29; Virtus Verona 27; Mantova 24; Fiorenzuola 22; Padova 19; Legnago 15; Trento 13; Lumezzane 12; Arzignano Valchiampo, San Marino Academy 8; Triestina, Rimini 7.