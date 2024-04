Giovanardi si presenta nell’Isola

Verso il voto, avanti con gli incontri elettorali. Oggi pomeriggio nell’Isola dei Platani, zona Gran Bar, con un gazebo Informativo ci sarà il candidato Gianni Giovanardi, ex assessore della giunta Ceccarelli, sostenuto dalle 2 liste civiche Obiettivo Comune e Un Futuro Migliore. Slogan: ’dialo e ascolto’. Giovanardi segnala di ritenere centrale "il rilancio dell’azione dei quartieri, inserendoli come priorità nell’agenda amministrativa".

Giovanardi dopo essersi confrontato in varie parti della Città (Zona Porto, Igea del centro, Cagnona, Pino blu) proseguirà il calendario di incontri ripartendo da Bellaria Monte. Domani sera alle 21 sarà al Circolo ricreativo Santa Margherita di Bellaria Monte. Confronto sul "territorio che presenta alcune criticità che non hanno trovato soluzioni in questi anni, disattendendo in molti casi le aspettative della popolazione residente". "Conosco bene il territorio di Bellaria Monte, sia per ragioni professionali e per la mia esperienza amministrativa; contribuirò a costruire un dialogo proficuo ed attento ai particolari di cui abbisogna".